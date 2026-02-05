Reciclan más de 6 mil paquetes electorales en Michoacán; IEM reporta saldo verde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa electoral vigente, el Instituto Electoral de Michoacán concluyó el procedimiento de destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024–2025.

Las actividades se desarrollaron conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto y concluyeron con el tercer y último periodo de destrucción, realizado del 7 al 29 de enero de 2026, con lo que se completó el tratamiento de la totalidad de los 6,447 paquetes electorales generados durante el proceso.

Como resultado del procedimiento, se prepararon 697 costales de documentación electoral, los cuales fueron destruidos mediante procedimientos ecológicos no contaminantes, permitiendo el reciclaje del papel y reduciendo el impacto ambiental de los materiales utilizados durante la jornada electoral.