Reciben notificadores penales de Michoacán 13 vehículos utilitarios para labor con mayor eficiencia y seguridad

Por su parte, la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, integrante del OAJ, señaló que la adquisición se realizó con criterios de transparencia, legalidad y ahorro: “No se trata de un gasto innecesario, sino de herramientas de trabajo para quienes realizan labores de campo y acercan la justicia entre el órgano jurisdiccional y las partes. Una notificación a tiempo significa que estamos generando justicia”; a la par, exhortó al personal beneficiado a hacer un uso responsable de las unidades y reiteró la disposición para escuchar las necesidades del personal y dirigir los recursos a las áreas prioritarias.

En representación del personal beneficiado, Mariana Pineda Pérez, notificadora de la región Apatzingán, agradeció la entrega de las unidades y destacó que permitirán realizar la labor de notificación con mayor eficiencia, movilidad y seguridad: “Estas acciones fortalecen el derecho de defensa y el debido proceso, porque sin una comunicación efectiva y oportuna la justicia se detiene. Recibimos estos vehículos con el compromiso de cuidarlos y utilizarlos exclusivamente para el desempeño de nuestra función, en beneficio de la sociedad”.

Conviene señalar que actualmente, en el sistema de justicia penal oral del estado se realizan alrededor de 291 mil notificaciones al año, de las cuales cerca de 22 mil se efectúan de manera terrestre. En total, 30 personas notificadoras atienden esta labor en las distintas regiones, siendo Morelia, Uruapan y Zamora las que concentran el mayor volumen de actuaciones.

Con esta renovación del parque vehicular, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de invertir los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y honestidad, para fortalecer la labor del personal, lo que se refleja en una mejor atención a la ciudadanía.

