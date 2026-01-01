Recibe el 2026 rodeado de naturaleza en los santuarios de la Monarca

Explicó que en la entidad turistas y visitantes pueden descubrir los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio. En cada uno existe un parador turístico donde pueden degustar la gastronomía de la región, maravillarse con las artesanías, vivir el turismo de naturaleza y aventura a través de atractivos como la tirolesa o paseo en caballo, sin olvidar el respetar y cuidar cada santuario, haciendo caso a la comunidad y a los guías.

Las recomendaciones para los visitantes, además de no agarrar a las mariposas, ya sea vivas o muertas, ni el tirar basura, también son el no llevar mascotas, no hacer ruido, acudir con ropa y calzado cómodo, no utilizar flash al tomar fotografías y no fumar.