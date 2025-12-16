Recibe Congreso del Estado de la FGE el Plan de Persecución del Delito 2025-2034

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al recibir de manos del Fiscal General del Estado el Plan de Persecución del Delito 2025-2034, la Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Giulianna Bugarinni Torres, reiteró la disposición del Poder Legislativo para seguir construyendo un sistema de justicia más fuerte, más moderno y más digno para Michoacán.

Ante las y los presidentes e integrantes de las comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Gobernación, destacó que el Plan asume la transición de un modelo reactivo a uno estratégico, basado en evidencia, priorización y análisis criminal, para actuar con inteligencia, proporcionalidad y enfoque de derechos humanos, aquello que más lesiona el tejido social.

En su oportunidad, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano destacó que el Plan se convierte en un elemento fundamental para la organización institucional, para la evaluación y rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables, así como un mecanismo para informarle a la sociedad de una manera trasparente y puntual los avances alcanzados

Ante sus compañeros integrantes de la JUCOPO y la estructura de la Fiscalía General del Estado, explicó que la construcción de la paz en Michoacán requiere una procuración de justicia eficiente y sensible a las víctimas; instrumentada con perspectiva de género y con un enfoque basado en la promoción de los derechos humanos. “El Plan será analizado a fondo por las y los integrantes del Congreso, con la finalidad de contribuir a mejorar el acceso a la justicia para todas y todos, buscando cooperar en la importante tarea de procuración e impartición de justicia”.