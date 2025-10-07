Rechaza PRI Michoacán participar en foros de la reforma electoral

“El PRI abrió la participación de la oposición y dio todas las facilidades para que llegara a gobernar un opositor, y ahora que llegan los opositores, por las facilidades, las quieren quitar; eso va en contra de los principios democráticos que buscó la Revolución Mexicana”, declaró en conferencia de prensa.

Valencia calificó la reforma como una “burla a la democracia” y afirmó que la iniciativa, en su forma actual, no logrará avanzar, ya que afectaría a todos los partidos políticos, incluso a los que integran la Cuarta Transformación.