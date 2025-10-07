Rechaza PRI Michoacán participar en foros de la reforma electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán anunció que no participará en el foro sobre la reforma electoral, programado para el próximo 16 de octubre. Su dirigente estatal, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que la propuesta representa un intento de instaurar una dictadura y de eliminar herramientas políticas creadas por el propio tricolor.
“El PRI abrió la participación de la oposición y dio todas las facilidades para que llegara a gobernar un opositor, y ahora que llegan los opositores, por las facilidades, las quieren quitar; eso va en contra de los principios democráticos que buscó la Revolución Mexicana”, declaró en conferencia de prensa.
Valencia calificó la reforma como una “burla a la democracia” y afirmó que la iniciativa, en su forma actual, no logrará avanzar, ya que afectaría a todos los partidos políticos, incluso a los que integran la Cuarta Transformación.
Asimismo, anticipó que esta propuesta podría derivar en un eventual rompimiento de la coalición Morena-PT-PVEM, lo que generaría consecuencias en los próximos procesos electorales, incluyendo los de Michoacán.
