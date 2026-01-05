Rechaza Bedolla intervención de Estados Unidos a Venezuela

"Es un tema de violación a la soberanía de un país sudamericano. El tema de violación, ataque, bombardeo, es clara la intervención ofensiva que se ha cometido y que amenaza a otras naciones como Colombia, apoderarse de Groenlandia, y lo que está de trasfondo son dos temas: político y económico", dijo.

El gobernador dijo que Estados Unidos se pretende apoderar del petróleo venezolano que supuestamente les fue robado, y con ello implementar la política internacional Monroe y que puedan disponer de los recursos naturales sobre cualquier soberanía.

Asimismo, mencionó que el régimen chavista sigue gobernando Venezuela, y aunque acotó que hay cuestionamientos de la última elección democrática en dicho país, no justifica que las naciones ni alguna superpotencia se apodere de su territorio o petróleo, minas o recursos naturales.

"Nuestra posición es clara, es la misma posición de la presidenta de la República, porque las relaciones internacionales están en manos del Poder Ejecutivo federal, no de los gobernadores; lo nuestro es solamente una opinión, y nuestra opinión es el respaldo absoluto a la política internacional de la presidenta", apuntó.

rmr