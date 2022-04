Receso legislativo en votación de cuenta pública 2020, aplazado hasta el martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que los legisladores del Congreso del Estado no lograron acuerdos, decretaron un receso legislativo hasta el próximo martes, de la sesión extraordinaria donde se votaría el dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 de la administración de Silvano Aureoles Conejo.

En un primer momento los legisladores de Morena, PT, así como el priista Marco Polo Aguirre Chávez y los panistas Hugo Anaya, Mónica Pérez y Liz Hernández lograron la mayoría de votos a favor del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se consideraba reprobada la fiscalización del 2020.

Sin embargo, durante la votación el coordinador de la bancada panista, Oscar Escobar Ledesma pidió suprimir el artículo que señalaba que la cuenta pública había sido reprobada, al considerar que solo se debe hacer del conocimiento del pleno las observaciones realizadas por la Auditoria Superior del Congreso del Estado, sin necesidad de reprobarla o aprobarla.

Consideró que la bancada morenista "quiere inventar, perseguir, quiere sacar escándalo, sacar nota y por qué no lo tocamos el viernes o el sábado, hubiéramos venido con toda calma a discutir una cuenta tan importante, que no inventen y que no quieran sacar sus jugadas de siempre".

Esto provocó que se decretaran dos recesos para lograr consensos, a pesar de ello, no se logró el quórum legal ya que solo se contaba con 20 de los 40 diputados, debido a que no asistieron al pleno la mayoría de diputados del PRI, PAN, PRD, PES y de la representación parlamentaria.

Por su parte, el coordinador de grupo parlamentario de Morena, Fidel Calderón Torreblanca señaló que el dictamen sí se logró votar, por lo que la cuenta pública del 2020 está reprobada, por lo que solo haría falta la declaración final.

En entrevista precisó que "el dictamen queda como originalmente lo mandó la comisión, se reprueba la cuenta pública del ejercicio 2020 del ingeniero Silvano Aureoles y se establece también que el titular de la Auditoría Superior de Michoacán no cumplió con el programa de fiscalización del año 2020, eso ya está resulto".

Ante los dos intentos de retomar la sesión y no lograr el quórum requerido, la presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez tuvo que decretar un tercer receso, pero en esta ocasión para reanudar la sesión el próximo martes 3 de mayo.

Indicó que "la esencia de fiscalización de la cuenta es hacer las observaciones y ya, si hubiera algún interés de iniciar procedimiento en contra de un funcionario tendría que ser un procedimiento aparte, el dictamen no implica prejuicios contra alguien".

Cabe señalar que la ley indica que la dictaminación de la cuenta pública debe realizarse un año después, es decir, el sábado 30 de abril.

EA