Rebrote de sequía afecta a 29 municipios de Michoacán; advierten posible agravamiento en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de que concluyera la temporada de lluvias 2025, en Michoacán la sequía se ha materializado en al menos 29 municipios de las dos regiones de Tierra Caliente del estado, con impactos que se prevé se agudicen en los próximos meses.

El Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al último día de noviembre, reveló una tendencia preocupante en zonas donde este fenómeno ha dejado cuantiosos daños en sistemas de producción agrícola.

El informe describe a 20 municipios con condiciones “anormalmente secas”, mientras que nueve enfrentan sequía moderada. Esto equivale a 8 % del territorio estatal afectado en alguna de estas dos condiciones.

El panorama es adverso: faltan menos de siete meses para que reinicie la temporada de lluvias y por lo menos ocho para que se establezcan precipitaciones que permitan la recuperación de las presas y los sistemas de riego.

Asimismo, se espera que la temporada de calor incremente la demanda de agua en entornos urbanos y agrícolas.

Si bien los niveles de las presas en el estado se encuentran por encima del 90 % en promedio, la situación para los 500 mil productores que dependen del agua de lluvia y otros sistemas de abastecimiento sigue siendo aún más compleja.

El doctor Arturo Chacón Torres, catedrático del Instituto de los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana y director de la asociación Panorama Ambiental, señaló que incluso el panorama de sequía para el próximo año es complicado. Debido a la presencia del fenómeno de La Niña, se prevé un inicio de año frío y seco.

Será hasta marzo cuando se podrán conocer a detalle los pronósticos sobre indicadores de lluvias. A nivel nacional, el panorama es distinto: son más de 120 municipios los que ya comenzaron a experimentar condiciones de sequedad en el suelo, aun clasificadas como inusuales. La mayoría se concentra en las regiones del norte del país, Guerrero y la zona de Oaxaca.

