Rebasa Morena con las 10 millones de afiliaciones, en su mayoría mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría General Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carolina Rangel Gracida, anunció oficialmente que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha validado un total de 11 millones 050 mil758 afiliaciones al partido, con corte al pasado 14 de enero. Este dato supera la meta autoimpuesta por el partido el año anterior de alcanzar los 10 millones de militantes activos.
La Secretaria Rangel Gracida destacó que este logro es un reflejo del trabajo territorial constante que se ha mantenido incluso después de la fecha de corte oficial, por lo que se estima que la cifra real ya ha sido rebasada. La validación del INE consolida a Morena como una de las fuerzas políticas con mayor estructura en el país, presente en prácticamente la totalidad del territorio nacional.
En cuanto a la composición demográfica de esta base de militancia, se resalta una marcada participación femenina. De los más de 11 millones de registros, el 61% corresponde a mujeres, según los formatos de registro presentados. Adicionalmente, se contabiliza un 38.35% de hombres, además de población que se identificó dentro de la comunidad de la diversidad sexual.
La cobertura territorial de esta estructura es casi total, alcanzando el 99.41% de las secciones electorales del país. Las únicas excepciones se deben a secciones que corresponden a instalaciones no habitacionales, como bases militares o bodegas, confirmando que en toda área con población civil se logró establecer presencia.
En un análisis por grupos etarios, el sector con mayor cantidad de afiliaciones activas son las personas de 50 a 59 años, seguidas por el rango de 60 a 65 años y el de 40 a 49 años. No obstante, Rangel Gracida subrayó la significativa incorporación de las juventudes entre 18 y 29 años, un sector clave para el futuro del movimiento.
Al cuestionar sobre las prioridades de participación de los nuevos militantes, la Secretaria General Nacional informó sobre las áreas donde se concentrará el esfuerzo organizativo.
En este sentido, Rangel Gracida señaló: "Muy importante, esta tarea seguirá en 2026, pero en 2026 nos enfocaremos también en la afiliación de mexicanas y mexicanos en el exterior."
La dirigencia también ha medido el compromiso interno, indicando que el 32% de los militantes expresó su mayor deseo de apoyar en la defensa del voto, seguido por la formación política (26%), la conformación de comités (22%) y la representación de casillas (18%). Sobre el avance en la estructura de base, la Secretaria afirmó:
"El principal reto es mantener activa toda esta militancia, mantener activos nuestros comités en defensa de la transformación y avanzar también con la afiliación en mexicanos y mexicanos en el exterior."
Finalmente, la Secretaria informó que el partido avanza exitosamente en la conformación de los Comités Seccionales en Defensa de la Transformación, habiendo alcanzado ya 61 mil 846 asambleas a nivel nacional, lo que representa el 86% de la meta total, preparando así el camino para la conformación de los consejos municipales y marcando un inicio organizacional "maravilloso" para el periodo previo al 2026.
BCT