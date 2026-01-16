Rebasa Morena con las 10 millones de afiliaciones, en su mayoría mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría General Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carolina Rangel Gracida, anunció oficialmente que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha validado un total de 11 millones 050 mil758 afiliaciones al partido, con corte al pasado 14 de enero. Este dato supera la meta autoimpuesta por el partido el año anterior de alcanzar los 10 millones de militantes activos.

La Secretaria Rangel Gracida destacó que este logro es un reflejo del trabajo territorial constante que se ha mantenido incluso después de la fecha de corte oficial, por lo que se estima que la cifra real ya ha sido rebasada. La validación del INE consolida a Morena como una de las fuerzas políticas con mayor estructura en el país, presente en prácticamente la totalidad del territorio nacional.