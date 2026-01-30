Reanudan este viernes audiencia por homicidio de intérpretes de señas

La FGE solicitó al juez Cristóbal Luviano que la audiencia fuera privada, argumentando la necesidad de proteger la identidad y los domicilios de las víctimas indirectas y testigos, ante el temor fundado de posibles represalias. El juez accedió parcialmente a esta petición, desalojando a los representantes de los medios de comunicación en dos ocasiones durante las primeras etapas del proceso.

El caso, que ha conmocionado a la sociedad por la crueldad de los hechos —las víctimas fueron encontradas calcinadas—, se complica por la estrategia legal de la defensa. Alfredo “N” solicitó la duplicidad de término, lo que extiende el plazo legal para que la defensa prepare su situación jurídica, mientras el imputado permanece en prisión preventiva.

La investigación señala que al menos tres personas participaron en el crimen, ocurrido el 15 de enero, cuando ingresaron al domicilio de las víctimas, quienes también eran activistas en defensa de personas con discapacidad auditiva. Además de los homicidios, los agresores se habrían llevado objetos personales y realizado movimientos en cuentas bancarias.

La reanudación de la audiencia de hoy es crucial, ya que, a pesar de la solicitud de duplicidad de término, se espera que se definan pasos importantes en el proceso penal contra Alfredo “N” y sus cómplices, mientras la FGE busca asegurar que la revelación de pruebas no ponga en riesgo a más personas involucradas en la protección de los derechos de la comunidad sorda.

RYE-