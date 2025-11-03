"¿Realmente les importa Michoacán?": Sheinbaum acusa uso político del caso Manzo

“Una cosa es la indignación que puede haber en la ciudadanía por el homicidio de su alcalde, que es entendible, y otra cosa muy distinta es la motivación de todos estos personeros de la derecha o personeros de medios de comunicación o personeros comentócratas”, señaló.

La presidenta aseguró que algunas tendencias en redes no surgen de manera espontánea, sino que son impulsadas con fines partidistas. “¿Quién armó esa tendencia? ¿Cuánto dinero le pusieron? ¿Quién está subiendo esas cuentas de TikTok? Porque hay dinero ahí involucrado”, dijo al anunciar que solicitó una investigación sobre el origen y financiamiento de esos contenidos.

Sheinbaum cuestionó si realmente a los promotores de esas narrativas les interesa el caso de Uruapan o si solo buscan obtener beneficios políticos.