Realizan primera Feria de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 30 proyectos de más de 100 estudiantes de educación superior y posgrado, y 50 asesores, en Morelia se realiza la primera Feria de Innovación y Desarrollo Agroalimentario en Michoacán, como parte del Cienciathon y Búnker de Innovación.
Al respecto, la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de Michoacán, Alejandra Ochoa Zarzosa, explicó que estos 30 proyectos agroalimentarios que se producen en el estado, que van desde mejorar el empaque, generar un producto de valor agregado hasta darle otro uso a los desechos agrícolas.
Resaltó que los mejores proyectos que elija un comité evaluador pasarán a el Búnker de Innovación, que ofrecerá capacitación especializada y apoyo en el desarrollo de prototipos con el respaldo del Cidam y de la Sedeco, en temas como el desarrollo de marca.
Dijo que posteriormente, en noviembre se tendrá un encuentro con empresarios, que podrán apostar e invertir en los que consideren que tengan potencial.
Sostuvo que la Feria de Innovación y Desarrollo Agroalimentario en Michoacán busca vincular la academia, el gobierno y las empresas para potencializar el sector agroalimentario de Michoacán, en el cual, expuso, hay mucho trabajo por hacer.
