Realizan primera Feria de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 30 proyectos de más de 100 estudiantes de educación superior y posgrado, y 50 asesores, en Morelia se realiza la primera Feria de Innovación y Desarrollo Agroalimentario en Michoacán, como parte del Cienciathon y Búnker de Innovación.

Al respecto, la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de Michoacán, Alejandra Ochoa Zarzosa, explicó que estos 30 proyectos agroalimentarios que se producen en el estado, que van desde mejorar el empaque, generar un producto de valor agregado hasta darle otro uso a los desechos agrícolas.