Realizan limpieza en Pátzcuaro sobre el camino al relleno sanitario intermunicipal

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- "Se llevó a cabo una campaña de limpieza en el camino que conduce al relleno sanitario intermunicipal ubicado en el ejido de San Bartolo Pareo de Pátzcuaro”, así lo dio a conocer Mario Herrera Sierra, jefe del departamento de Aseo Público, Parques y Jardines.

Añadió que se ha tenido una muy buena respuesta por parte de los Concesionarios y de la empresa responsable del Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CITIRS), quienes están participando activamente en esta jornada de limpieza en donde se pretende recoger entre 15 y 20 toneladas de basura “la basura que está en el camino es porque mucha gente inconsciente viene a dejarla aquí por no ir hasta el relleno sanitario, una es porque cobran una cuota simbólica para dejarla allá y la otra porque ya se les hizo costumbre de venir a dejarla a la orilla del camino”, reconoció además que dentro de los Concesionarios también existe el problema ya que se ha detectado que mas de alguno ha dejado la basura en estos lugares por lo que se les ha llamado la atención a través de sus representantes.

Por su parte Feliciano Cortes García, representante de la Unión Mutualista Pátzcuaro Limpio, destacó la importancia de que la basura se lleve hasta el su sitio de disposición final ya que al estar a la orilla del camino genera contaminación ambiental y la proliferación de fauna nociva, además de que ahora en tiempo de lluvias el agua que se filtra está muy contaminada y llega así a nuestro lago, lo que contribuye a su deterioro, informó que por su parte están colaborando alrededor de 130 personas quienes con bolsa en mano están haciendo el recorrido y levantando todo tipo de desechos que se encuentran en la orilla del camino.

Omar Vázquez, residente del CITIRS, dijo que por parte de la empresa que él representa están colaborando con un trascabo y un camión de volteo para llevar la basura a su sitio de disposición final, comentó que están haciendo este trabajo periódicamente con la finalidad de mantener el camino libre de basura sin embargo lamentó que la ciudadanía no tenga esa conciencia de que al tirarla en el camino están perjudicando al medio ambiente, “muchas personas la dejan ahí por no pagar la cuota de recuperación, nosotros atendemos a toda persona que venga con algún vehículo a dejar su basura incluso hasta sin costo por lo que hacemos un llamado para que la lleven hasta el relleno sanitario y si no traen dinero no hay ningún problema se las estamos recibiendo”, agregó que realizan la limpieza y desgraciadamente a los pocos días nuevamente ya hay montones en donde la habían recogido.

Cabe mencionar que por parte del Ayuntamiento se están colocando lonas para invitar a la ciudadanía a no dejarla en la orilla del camino, por lo que se espera disminuya este problema que atenta en contra del medio ambiente.