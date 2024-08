Realizan Feria Nacional del Empleo para la inclusión laboral de jóvenes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el llamado a disminuir la informalidad laboral, la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de la Sedeco, Yunuén Mejía Bejar, inauguró de manera formal la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud que se realiza a la par en Morelia, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zamora y Zitácuaro, hasta las 14:30 horas de este jueves.

En su discurso, la funcionaria estatal mencionó que lo ideal es que los buscadores de empleo opten por aquellas empresas que ofrecen y cumplen con las condiciones generales del trabajo y que sean formales, para que puedan tener un salario, prestaciones, pago de utilidades, descansos, seguridad social y vacaciones como lo marca la ley.

“Un empleo informal es justo lo contrario, donde no hay seguro social, no hay aguinaldo, donde no hay un horario establecido de trabajo, así que se celebran estas ferias con el sector empresarial, quienes comprenden la importancia del empleo formal”, enfatizó.