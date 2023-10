Realizan evento conmemorativo al Día Mundial de la Salud Mental en Pátzcuaro

En tanto que el director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Bravo Pantoja, se dirigió a las y los jóvenes presentes en el acto y afirmó que "No es normal sentirse triste, no es normal no querer salir, la depresión es una enfermedad que no debemos subestimar".

Asimismo, en el acto la Secretaria de Salud en el estado, Belinda Iturbide Diaz entregó a los brigadistas que trabajarán en las comunidades de los pueblos originarios equipos de cómputo, uniformes y guías sobre la detección oportuna del suicidio, depresión, estrés y ansiedad.

En tanto que, Grisel Tello Pimentel, presidenta Honoraria del Sistema DIF Michoacán, demando máxima atención en las posibles patologías que aparezcan, ver los síntomas con responsabilidad, ya que las enfermedades mentales no distinguen género, raza y situación económica.

"A todos nos puede pasar", resaltó.