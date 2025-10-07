Realizan bacheo y balizamiento nocturno en zona del teleférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por instrucciones de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, personal de la dependencia y seguridad vial realizan labores de balizamiento y bacheo en las zonas que rodean al monumento a Lázaro Cárdenas, a fin de optimizar el tránsito vehicular mientras se construye la torre 4 del teleférico de Morelia.

Las mejoras en la movilidad se realizan en horario nocturno, esto con la finalidad de no interrumpir la circulación de los más de 100 mil vehículos que transitan diariamente por la zona, explicó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.