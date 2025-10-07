Realiza FGE Michoacán hasta mil 200 dictámenes químicos al mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Química de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán procesa hasta mil 200 dictámenes mensuales, con 400 a 500 solo en Morelia. Claudia Gabriela Torres Montoya, encargada de la unidad, resaltó el trabajo 24/7 en ocho laboratorios regionales, con 40 peritos químicos que analizan desde drogas hasta indicios biológicos.

Explicó que cada perito atiende hasta cinco peticiones por turno de ocho horas, en el laboratorio central, el cual cuenta con 16 peritos tan solo en Morelia.

La unidad realiza 21 tipos de pruebas, agrupadas en análisis químicos (deflagración de armas de fuego), toxicológicos (alcoholemia, antidoping, identificación de narcóticos) y bioquímicos (sangre humana, semen, estudios de pelo).

“Hacemos exámenes químicos toxicológicos, que es una amplia gama de análisis donde vienen, por ejemplo, los estudios de alcoholemia, los estudios de identificación de metabolitos de drogas de abuso, lo que conocemos comúnmente como antidoping, y también hacemos toda la identificación de sustancias narcóticas; todos aquellos aseguramientos de drogas de abuso aquí se identifican a qué sustancia corresponde”, detalló.