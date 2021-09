Real, intento de venta del Hotel Best Western por Ejecutivo local: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vocero del Equipo de Transición del gobierno electo, Carlos Torres Piña, confirmó que el titular del Ejecutivo estatal intentó vender en 240 millones de pesos el Hotel Best Western, propiedad del estado.

En entrevista colectiva, Torres Piña se refirió al tema y aseguró que los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima del Gobierno del Estado le negaron la posibilidad al no autorizar la comercialización del inmueble ubicado a un costado del Teatro Morelos de Morelia.

“Les pasaron el documento para la venta pero no quisieron firmar, así que no fue un rumor, sí lo querían hacer”, externó tras recordar que el procedimiento no requería pasar por el Congreso del Estado para su desincorporación como se propuso con otros bienes que también se pretendían comercializar.