Reactivan bloqueos en Michoacán; no hay acuerdos con gobierno, dicen campesinos

De acuerdo con reportes del C5i Michoacán, las protestas se reactivaron en al menos dos casetas de peaje:

Caseta de Panindícuaro , donde se mantiene cerrada la vialidad.

Caseta de Zinapécuaro, donde también se reporta bloqueo, aunque solo están habilitados dos carriles, uno por cada sentido de circulación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y rutas alternas, debido a que las afectaciones a la circulación son considerables en ambos puntos.