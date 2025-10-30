Reactivan bloqueos en Michoacán; no hay acuerdos con gobierno, dicen campesinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agricultores retomaron este jueves los bloqueos en distintos puntos de Michoacán, como medida de presión ante la falta de acuerdos con el gobierno, según manifestaron en el lugar.
De acuerdo con reportes del C5i Michoacán, las protestas se reactivaron en al menos dos casetas de peaje:
Caseta de Panindícuaro, donde se mantiene cerrada la vialidad.
Caseta de Zinapécuaro, donde también se reporta bloqueo, aunque solo están habilitados dos carriles, uno por cada sentido de circulación.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y rutas alternas, debido a que las afectaciones a la circulación son considerables en ambos puntos.
Los manifestantes —integrantes del sector agrícola— expresaron su inconformidad por la falta de respuesta a sus demandas, principalmente en torno a precios de garantía y apoyos para la producción.
