Reabren con paso alterno la Siglo XXI en el km 111, tramo Uruapan–Nueva Italia

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación en la autopista Siglo XXI fue reabierta con paso alterno en el kilómetro 111+000, a la altura del tramo Uruapan–Nueva Italia, luego de los trabajos para retirar material de un derrumbe programado por obras de ampliación.

La agencia de noticias RED113 informó que el tránsito ya es posible en este punto, aunque de manera parcial y con flujo vehicular lento.

En este sentido, se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en la zona.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recordó que se trata de una reapertura provisional mientras concluyen los trabajos de ampliación en este sector de la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas.

RYE