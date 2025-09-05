Reabren carretera Morelia-Quiroga tras mesa de diálogo con autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Luego de mantener cerrada la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de Iratzio, padres de familia reabrieron la circulación tras concretarse una mesa de diálogo con autoridades estatales para exigir solución a los daños en salones provocados por las lluvias.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, se atendió a la comunidad escolar y se acordó dar seguimiento al caso.

Asimismo, la dependencia educativa dio a conocer que, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), se revisa el estatus actual de la infraestructura afectada y ya se trabaja en la programación de una intervención para rehabilitar el plantel.