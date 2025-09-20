Reúne Michoacán talento infantil y juvenil en el RoboJam Bajío 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la energía de 165 equipos integrados por niñas, niños y jóvenes de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y cinco naciones participantes, se inauguró el RoboJam Bajío 2025, consolidado ya como una de las competencias internacionales líderes en robótica, tanto virtual como presencial, con presencia en más de 35 países. La sede fue la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

El ambiente estuvo cargado de emoción y expectativa, pues a lo largo de este sábado los equipos enfrentarán nueve retos diseñados para poner a prueba sus conocimientos, creatividad y habilidades en programación, diseño de prototipos y trabajo en equipo.