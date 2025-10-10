Michoacán

Raymond no dejó daños en Michoacán, asegura Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el paso de la tormenta tropical “Raymond”, no se tiene registro de afectaciones en el estado; así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Señaló que, como medida preventiva, este viernes se suspendieron las clases en los municipios de Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán.

Detalló que las autoridades estatales, federales y de los municipios, en materia de seguridad y protección civil, trabajan de manera coordinada, efectuando tareas de monitoreo permanente para brindar apoyo a la población en caso de requerirse.

Ramírez Bedolla explicó que el Gobierno estatal se mantiene en alerta, por lo que personal de diferentes instituciones lleva a cabo recorridos en zonas catalogadas como de riesgo.

