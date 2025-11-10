Ratifica Bedolla apoyo de precio de garantía para el arroz a productores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que el apoyo de precio de garantía para el arroz sigue firme para 280 productores michoacanos, luego de la reunión sostenida este lunes en seguimiento a los acuerdos generados la semana pasada.

El mandatario comentó que con recursos estatales se apoyará una producción de casi 15 mil toneladas de arroz, generando certeza para este sector con el que se tenían adeudos del 2024.