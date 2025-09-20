Rancho Viejo reúne a especialistas en aves para promover conservación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campamento turístico Rancho Viejo fue una de las sedes del cuarto Festival de las Aves de Michoacán, encuentro que reunió a especialistas, guías y amantes de la naturaleza, con el objetivo de promover la conservación ambiental, la educación y el turismo sustentable.
Durante el evento se realizaron recorridos de observación en los bosques de Los Azufres, charlas sobre conservación y actividades que fortalecen la identidad cultural y comunitaria de la región, resaltando la importancia de las aves como patrimonio natural de Michoacán.
La directora general del Fomento Turístico de Michoacán (Foturmich), Edith Berenice Macías Mora, manifestó su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la conservación y el turismo sustentable en la entidad.
