Rancho Viejo Los Azufres, un refugio para el bienestar en medio del bosque: Foturmich

Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del bosque y rodeado de tranquilidad, el Campamento Turístico Rancho Viejo ofrece mucho más que descanso, brinda también experiencias que renuevan el cuerpo y la mente.
Las aguas termales naturales de Los Azufres son reconocidas por sus propiedades relajantes, ideales para aliviar el estrés, reducir la tensión muscular y reconectar con el bienestar personal. Cada visita se convierte en una pausa relajante para la salud física y emocional.
Caminar entre árboles, respirar aire puro y disfrutar del silencio natural permite al visitante desconectarse de la rutina diaria y reconectarse consigo mismos. Ya sea en cabañas, zona de camping o áreas comunes, Rancho Viejo es el espacio perfecto para descansar y recargar energía.
“Rancho Viejo es un sitio emblemático del turismo michoacano; cada visita es una oportunidad para relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar del bosque”, señaló Edith Berenice Macías Mora, directora general del Fomento Turístico de Michoacán (Foturmich).
Este espacio recreativo ofrece una experiencia única que combina la naturaleza con el bienestar personal, ideal para quienes buscan serenidad absoluta. Para más información y reservaciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 443 324 2944 o consultar las redes sociales del Foturmich y Rancho Viejo Los Azufres.
mrh