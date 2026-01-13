Ramal Camelinas y otras 5 carreteras, tomadas este martes por pueblos originarios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comunidades indígenas y afrodescendientes del estado, integradas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizan una movilización simultánea este martes mediante el bloqueo de seis carreteras estratégicas, como medida de protesta pacífica para visibilizar demandas históricas no atendidas.
De acuerdo con comunicados difundidos en redes sociales y carteles impresos, las tomas comenzaron alrededor de las 09:00 horas en los siguientes puntos:
Carretera Cherán-Zamora, a la altura de Carapan.
Carretera Cherán-Uruapan, en el municipio de Paracho.
Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, tramo Taretan.
Carretera Pátzcuaro-Salvador Escalante, altura Santa Clara del Cobre.
Carretera Morelia-Zacapu, en Santa Fe de la Laguna.
Ramal Camelinas, en Morelia.
En un posicionamiento dirigido a los gobiernos municipal, estatal y federal, así como a las comunidades originaria, el CSIM ofreció una disculpa pública por las afectaciones viales, pero señaló que “solo así el Estado mexicano se acuerda que tiene problemas sin resolver con los pueblos indígenas”.
Las comunidades movilizadas exigen respeto al autogobierno, acceso justo al agua, justicia para líderes comunitarios, cumplimiento de acuerdos en seguridad e infraestructura, así como la inclusión en programas federales.
