Ramal Camelinas y otras 5 carreteras, tomadas este martes por pueblos originarios de Michoacán

En un posicionamiento dirigido a los gobiernos municipal, estatal y federal, así como a las comunidades originaria, el CSIM ofreció una disculpa pública por las afectaciones viales, pero señaló que “solo así el Estado mexicano se acuerda que tiene problemas sin resolver con los pueblos indígenas”.

Las comunidades movilizadas exigen respeto al autogobierno, acceso justo al agua, justicia para líderes comunitarios, cumplimiento de acuerdos en seguridad e infraestructura, así como la inclusión en programas federales.

rmr