Ramírez Bedolla se reúne con Claudia Sheinbaum para dar seguimiento al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia nacional que busca atender de manera integral los retos de seguridad, desarrollo y bienestar en la entidad.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, ambas autoridades revisaron los avances del plan que contempla más de 100 acciones distribuidas en 12 ejes estratégicos. Entre ellos destacan la inversión de 57 mil millones de pesos para fortalecer rubros como seguridad, desarrollo económico, infraestructura y cultura en Michoacán.