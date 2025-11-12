Ramírez Bedolla se reúne con Claudia Sheinbaum para dar seguimiento al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia nacional que busca atender de manera integral los retos de seguridad, desarrollo y bienestar en la entidad.
Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, ambas autoridades revisaron los avances del plan que contempla más de 100 acciones distribuidas en 12 ejes estratégicos. Entre ellos destacan la inversión de 57 mil millones de pesos para fortalecer rubros como seguridad, desarrollo económico, infraestructura y cultura en Michoacán.
Ramírez Bedolla destacó que este trabajo conjunto con el Gobierno de México representa un esfuerzo permanente y coordinado para transformar el estado, con una visión integral y de largo plazo. Afirmó que la implementación del plan busca garantizar justicia social, paz y oportunidades de desarrollo para todas y todos los michoacanos.
“La colaboración entre los gobiernos federal y estatal es clave para que estas acciones se materialicen en beneficios reales para nuestra gente”, señaló el mandatario michoacano.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y el bienestar en Michoacán. A través de sus redes sociales, afirmó que se continuará con el seguimiento puntual al Plan Michoacán, destacando que el objetivo es brindar tranquilidad y justicia a la población.
mrh