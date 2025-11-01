Ramírez Bedolla mantiene diálogo con productores de maíz ante amenaza de bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las amenazas de productores de maíz de bloquear autopistas en los próximos días, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que continuará el diálogo con los campesinos este sábado para alcanzar acuerdos.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario señaló que esta tarde se reunirá con los productores para trabajar en conjunto. “Pese al amago, todo va bien, con diálogo y avanzando”, expresó.

“Creo que es el diálogo el que nos tiene que sacar adelante. Ya lo ha explicado la presidenta, es un tema nacional, de precios, oferta y demanda mundial, pero se está atendiendo”, declaró.

Tras la inauguración de la Casa del Mezcal Michoacano, el gobernador explicó que los productores con hasta 5.5 hectáreas —aproximadamente 80 mil en el estado— están incluidos en el programa de precios de garantía, por lo que recibirán 7 mil 200 pesos por tonelada.

Por su parte, los productores medianos —con terrenos entre 5.5 y 20 hectáreas— quienes han realizado bloqueos en Michoacán y otros estados, serán apoyados con un subsidio de 950 pesos, aportado entre los gobiernos federal y estatal.