Ramírez Bedolla expresa apoyo a familia de migrante fallecido en redada en EE.UU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su solidaridad con la familia del migrante michoacano que perdió la vida a las afueras de Chicago, Estados Unidos, durante una redada realizada por autoridades migratorias estadounidenses.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario lamentó lo ocurrido y ofreció asesoría, apoyo y acompañamiento a los familiares del connacional fallecido. Asimismo, pidió respeto a la dignidad humana en la aplicación de las políticas migratorias.

“En un país como Estados Unidos, donde los migrantes son quienes sostienen la economía, las políticas migratorias deben respetar la dignidad humana”, subrayó.