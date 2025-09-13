Ramírez Bedolla expresa apoyo a familia de migrante fallecido en redada en EE.UU
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su solidaridad con la familia del migrante michoacano que perdió la vida a las afueras de Chicago, Estados Unidos, durante una redada realizada por autoridades migratorias estadounidenses.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario lamentó lo ocurrido y ofreció asesoría, apoyo y acompañamiento a los familiares del connacional fallecido. Asimismo, pidió respeto a la dignidad humana en la aplicación de las políticas migratorias.
“En un país como Estados Unidos, donde los migrantes son quienes sostienen la economía, las políticas migratorias deben respetar la dignidad humana”, subrayó.
Ramírez Bedolla recordó que millones de mexicanos han migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y que muchas familias dependen del trabajo honesto que realizan allá. Por ello, aseguró que su gobierno mantendrá una defensa incansable de sus derechos.
En su mensaje, reiteró que el Gobierno de Michoacán continuará colaborando con el nuevo gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para brindar atención, asistencia y asesoría a los migrantes michoacanos que radican en el extranjero.
