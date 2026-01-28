Raúl Zepeda refrenda diálogo y trabajo conjunto institucional con el Partido Verde en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de mantener un diálogo permanente en las acciones por el desarrollo de Michoacán, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor participó en la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista.

Este encuentro reforzó el propósito en común de colaborar de manera institucional en el marco del respeto al trabajo de la fuerza política, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.