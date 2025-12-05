Raúl Zepeda asegura que Gobierno de Michoacán no solicitará deuda

Sobre la deuda que el ayuntamiento autorizó, y que servirá para la construcción de una planta potabilizadora en el oriente de la ciudad de Morelia, el funcionario afirmó que la parte de la administración estatal sí cuenta con el recurso que le corresponde otorgar, toda vez que se trata de un proyecto tripartita.

"Efectivamente, es un proyecto tripartita que implica recurso municipal, que es el que está solicitando Alfonso, mediante un crédito, el recurso de la Comisión Nacional del Agua, del gobierno federal y Michoacán con recurso de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas".

El secretario comentó que la planta potabilizadora de agua para el oriente de Morelia es necesaria, porque se trata de un tema muy sentido en la zona, por lo que el presidente y el gobernador evaluaron la viabilidad del proyecto para que se pueda concretar.

Por último dijo que es una necesidad muy demandada por la ciudadanía de ese sector, por lo que ya se cuenta con el recurso por parte del gobierno.

BCT