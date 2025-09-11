Raúl Morón se perfila como candidato de Morena y próximo gobernador de Michoacán: Mitofsky

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Morón Orozco sería el candidato por Morena y se perfila como el gobernador de Michoacán para el periodo del 2027-2033, de acuerdo a un estudio de opinión lanzado hoy por Consulta Mitofsky, que coloca al actual senador con el 31.1% de las preferencias y a Morena como la principal fuerza política de la entidad con un 35.6% de la intención de voto.

Mitofsky realizó un careo interno entre aspirantes morenistas a la candidatura en donde el actual senador, Raúl Morón Orozco, lidera las preferencias con el 31.1%, con una ventaja de doble digito sobre sus más cercanos competidores.

En cuanto a las preferencias electorales por partido, Morena encabeza la contienda con el 35.6%, seguido del Partido Acción Nacional con el 21.5%, el Revolucionario Institucional con el 10.2% y Movimiento Ciudadano con el 6.5%.