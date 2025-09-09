Ríos de agua en calles de La Piedad: tormenta arrastra autos y derriba árboles [VIDEOS]

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica azotó la tarde de este martes al municipio de La Piedad, provocando inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales en diversas colonias de la ciudad.
De acuerdo con el reporte del C5 Michoacán, al menos dos árboles colapsaron sobre las calles Galaxia en Ciudad del Sol y División del Norte en la colonia Peña, lo que generó el cierre parcial de vialidades y obligó a automovilistas a buscar rutas alternas.
En redes sociales circularon imágenes donde se observan vehículos atrapados por corrientes de agua, así como calles convertidas en auténticos ríos que dificultaron el paso peatonal.
Por su parte, el Gobierno Municipal, a través de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones a la población:
Mantener documentos importantes en bolsas plásticas en viviendas cercanas a arroyos o al río Lerma.
Evitar cruzar calles con corriente abundante o encharcamientos profundos.
Motociclistas y ciclistas deben portar chalecos o ropa reflejante al circular.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar emergencias al 911 y mantenerse atenta a los avisos oficiales, pues el pronóstico indica más lluvias en las próximas horas.