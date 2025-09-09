Ríos de agua en calles de La Piedad: tormenta arrastra autos y derriba árboles [VIDEOS]

Por su parte, el Gobierno Municipal, a través de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones a la población:

Mantener documentos importantes en bolsas plásticas en viviendas cercanas a arroyos o al río Lerma.

Evitar cruzar calles con corriente abundante o encharcamientos profundos.

Motociclistas y ciclistas deben portar chalecos o ropa reflejante al circular.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar emergencias al 911 y mantenerse atenta a los avisos oficiales, pues el pronóstico indica más lluvias en las próximas horas.