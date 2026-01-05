¡Récord en turismo! Más de 10 millones de turistas de 13 países visitaron Michoacán en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cerró 2025 con una cifra histórica de visitantes: más de 10.6 millones de turistas recorrieron el estado durante el año, lo que representa un aumento del 5.6% respecto al 2024.

Este crecimiento fue impulsado por la promoción de la gastronomía, las artesanías y destinos emblemáticos como Pátzcuaro, Morelia, Uruapan, Tzintzuntzan, Paracho y los pueblos mágicos, que consolidaron al estado como uno de los más atractivos del país.

Según datos del Observatorio Turístico de Michoacán, el turismo internacional también tuvo un papel importante, con visitantes provenientes de 13 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, China, España, Japón, Colombia, Alemania y Brasil.

Más visitantes, mayor derrama económica

Con el aumento en la afluencia, la derrama económica también creció, alcanzando los 15 mil 230 millones de pesos, que beneficiaron directamente a hoteleros, restauranteros, transportistas, guías turísticos y demás prestadores de servicios.

¿Cómo viajan los turistas a Michoacán?

De acuerdo con el mismo observatorio, la mayoría de los visitantes (50%) llegó en automóvil particular. Le siguieron el autobús (22%), transporte rentado como vans o autobuses turísticos (15%), vuelos nacionales o internacionales (9%) y motocicleta (2%).

El reto: mantener el ritmo

La recuperación del sector turístico en Michoacán ha sido una de las más sólidas en los últimos años, gracias al trabajo conjunto entre sector público y privado. Sin embargo, el reto para este 2026 será mantener ese impulso con una oferta turística que combine seguridad, autenticidad y buena atención.

