¿Quieres ser trailero profesional? Icatmi abre inscripciones en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si buscas una oportunidad laboral en el sector del autotransporte de carga, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi) abrió inscripciones para el Centro de Capacitación para Conductores de Servicio de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta), ubicado en su plantel Villas del Pedregal, en Morelia.

Este curso está diseñado para hombres y mujeres que deseen convertirse en operadores profesionales de tractocamiones de quinta rueda y obtener licencias federales tipo B o C, necesarias para conducir unidades de carga a nivel nacional e internacional.

¿Qué incluye el curso?

Formación práctica y teórica en conducción de carga pesada.

Trámite para licencias federales tipo B (vehículos articulados) y C (unidades sencillas).

Modalidades flexibles: De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas Fines de semana, en el mismo horario



Costos:

Entre $7,500 y $9,000 pesos, dependiendo del tipo de licencia y la cobertura requerida (nacional o internacional).

Requisitos: