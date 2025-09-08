¿Quieres ser policía de investigación? Fiscalía de Michoacán lanza convocatoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si buscas una oportunidad para integrarte a la Fiscalía General del Estado (FGE), esta puede ser la tuya. La dependencia abrió convocatoria para quienes quieran sumarse como agentes de la Policía de Investigación, con registro disponible hasta el 12 de septiembre.

De acuerdo con el fiscal general, Carlos Torres Piña, este proceso busca reforzar el trabajo de la institución con perfiles comprometidos, profesionales y con vocación de servicio.

¿Quiénes pueden participar?

Las y los aspirantes deben:

Ser ciudadanos mexicanos y residir en Michoacán.

Haber concluido estudios de nivel superior o equivalente.

Aprobar las evaluaciones de Control de Confianza .

Cursar (o haber cursado) la Formación Inicial para Policía de Investigación con promedio mínimo de 7.0.

Presentar carta de motivos y firmar declaración de no contar con sanciones por violencia de género, delitos sexuales ni adeudos de pensión alimenticia.

Tener disponibilidad para viajar o cambiar de residencia.

Etapas del proceso

El concurso de selección incluye varias fases:

Examen escrito en derecho penal, procesal penal, derechos humanos e investigación criminal.

Prueba físico-atlética.

Evaluación curricular y entrevista oral sobre la función del agente investigador.

Entrevista final ante una comisión especializada.

La decisión será inapelable, y quienes resulten seleccionados recibirán la notificación directa al concluir todas las etapas.