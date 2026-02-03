¿Quieres ser bombero en Michoacán? Lo que debes saber de la convocatoria 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tienes vocación de servicio, buena condición física y quieres aprender a salvar vidas? Ya está abierta la convocatoria 2026 para ingresar a la Escuela de Bomberos del Estado de Michoacán.
Esta es tu oportunidad de formarte como profesional en atención a emergencias, incendios y rescates, con entrenamiento especializado y acompañamiento de instructores certificados.
Entre los requisitos principales destacan: tener entre 18 y 35 años, haber concluido el bachillerato, gozar de buena salud física y mental, y no tener antecedentes penales. Se exige una estatura mínima de 1.54 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, así como un índice de masa corporal (IMC) entre 18.5 y 34.9.
También se permite el ingreso de aspirantes con tatuajes, siempre que no sean ofensivos a la moral ni inciten al delito.
Para iniciar el pre-registro, es necesario escanear y subir CURP, INE y comprobante de estudios (formato .pdf o .jpg).
Inscripción: $550.00 pesos
Mensualidad: $850.00 pesos
Pre-registro: del 4 al 8 de febrero (a través de un link en la página oficial).
Evaluación psicológica: 10 de febrero
Evaluación médica: del 17 al 20 de febrero
Evaluación física: del 4 al 6 de marzo
Inscripción final: del 23 al 27 de marzo (con documentos originales)
📝 Publicación de resultados: del 17 al 20 de marzo
📆 Inicio de clases: 13 de abril
Los resultados serán publicados del 17 al 20 de marzo. Las clases iniciarán el 13 de abril de 2026.
Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 443 322 4800 ext. 306.
📞 Teléfono: 443 322 4800 ext. 306
🌐 Mantente pendiente del link de preregistro en redes sociales oficiales de Protección Civil Michoacán.
SHA