¿Quieres ser bombero en Michoacán? Lo que debes saber de la convocatoria 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tienes vocación de servicio, buena condición física y quieres aprender a salvar vidas? Ya está abierta la convocatoria 2026 para ingresar a la Escuela de Bomberos del Estado de Michoacán.

Esta es tu oportunidad de formarte como profesional en atención a emergencias, incendios y rescates, con entrenamiento especializado y acompañamiento de instructores certificados.