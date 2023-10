Quien traiciona al Frente Amplio por México, traiciona a Xóchitl Gálvez: Memo Valencia

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- "Quien traiciona al Frente Amplio por México, traiciona a Xóchitl Gálvez”, dijo Memo Valencia, dirigente estatal del PRI Michoacán ante el priismo zamorano, luego de llamar a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN a poner atención en la entidad y en las decisiones que toman sus correligionarios.

"Debemos de cuidar a nuestra amiga Xóchitl Gálvez y las decisiones que se tomen en perjuicio de la coalición del Frente Amplio afectan directamente a nuestra amiga Xóchitl Gálvez y a Xóchitl, los priistas de Michoacán la vamos a cuidar, la vamos a respetar y la vamos a hacer valer", dijo enfático el líder tricolor.

Afirmó durante su mensaje en la toma de protesta del presidente y secretaria general del Revolucionario Institucional en Zamora, Rubén Nuño Dávila y Carolina Guzmán Tena, que el PRI hace suya la bandera de la congruencia y en esa sintonía se tiene que hacer valer al partido y ser cuidadosos de a quién se le da la confianza para que nos represente, porque no se negociará el futuro del PRI Michoacán con alguien que no tiene congruencia como lo han demostrado los integrantes de Acción Nacional.

De ahí el llamado atento que hizo al dirigente nacional panista, al zamorano, Marko Cortés Mendoza, para que ponga atención en lo que hace su partido en la entidad.

"Congruencia es no ir a votar en una sesión donde se decidió una ilegalidad, esa si es congruencia por lo tanto, nos merecemos todos los que conformamos este Frente, una explicación y quiero pedir desde aquí, desde su tierra al dirigente nacional ponga atención en Michoacán, ponga atención en las decisiones que se tomarán porque a mí como presidente estatal del PRI no me genera confianza sentarme a una mesa de trabajo para diseñar el futuro del Frente Amplio con alguien que a la hora de la hora se va con los de enfrente, eso no genera confianza y no vamos a negociar con ellos el futuro de nuestro partido", dijo.

Dejó claro que, el PRI Michoacán no dará el apoyo en el proceso electoral 2024 a cualquiera, porque hay personajes que sólo utilizan las alianzas para ganar elecciones y no son congruentes con la ideología de su partido y con sus propias decisiones, como el caso de la diputada local panista, originaria también de Zamora, Ivonne Pantoja Abascal, la cual llegó al Congreso estatal ayudada por los votos del Revolucionario Institucional, y si no da una explicación al priismo zamorano, sobre su voto en la designación del auditor superior de Michoacán, el PRI no la siglarla para una posible reelección.

"De una vez quiero dejar muy claro, si no hay una explicación convincente para el priismo de Zamora, no vamos a siglar a quien hoy es legisladora en el Congreso del Estado, vamos a ir con candidato propio o candidata propia y vamos a ganar la elección con los priistas de Zamora", mencionó.

La secretaria general priista, Xóchitl Gabriela Ruíz González y el regidor de Zamora por el PRI, Carlos Alfonso Macías, concordaron con el dirigente estatal, en trabajar unidos como partido para que en este municipio, en toda la entidad y en México, se refrende la grandeza del Revolucionario Institucional, siempre congruente y fiel a sus valores y principios.

"El 2024 nos requiere a todos los priistas unidos para trabajar, para defender a la Patria y estar dispuestos a entregar el alma y cambiar las condiciones de los michoacanos y los mexicanos y sean nuevamente de grandes éxitos. Es el momento de hacer la diferencia", dijo Ruíz González.

Rubén Nuño Dávila, también se comprometió a seguir el ejemplo de la dirigencia estatal que trabaja bajo los postulados antes mencionados.

Asimismo, Memo Valencia y Xóchitl Ruíz, junto a la diputada local, Adriana Hernández Íñiguez, secretarias, secretarios del Comité Directivo Estatal, líderes de sectores y organizaciones, regidores emanados del PRI en municipios de la región Bajío y Occidente, llevaron a Ixtlán de los Hervores este mensaje de defender al partido y trabajar con congruencia política de cara a las elecciones del 2024.

