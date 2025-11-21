Quiebra técnica en Uruapan no es culpa de Manzo: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quiebra técnica en Uruapan no es culpa de Carlos Manzo Rodríguez, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, al precisar que la crisis financiera se arrastra de al menos dos administraciones anteriores.
Inclusive, puntualizó que tampoco sería un tema del ex presidente municipal, Ignacio Benjamín Campos Equihua, toda vez que subrayó que él también recibió una administración en cifras rojas.
"Si Uruapan trae un problema financiero no fue generado en esta administración, ni me atrevo a decir que en la pasada. El ex presidente municipal, Ignacio Campos, yo lo he dicho, él recibió también un municipio muy lastimado financieramente", destacó.
A pregunta expresa de MIMORELIA.COM sobre lo que requiere el municipio para el cierre de año, Navarro García no se aventuró a dar una cifra, toda vez que consideró delicado su situación, pero comentó que la instrucción del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, es apoyar en lo necesario, no solo al Gobierno de Uruapan, sino también aquellos municipios que se encuentran en las mismas condiciones de crisis financiera para cerrar el año.
Reiteró que una alternativa que se ha dado a los Ayuntamientos Municipales, acorde a los estudios de viabilidad financiera y técnica, y conforme a la Ley de Disciplina Financiera, es que adquieran créditos a corto plazo para poder cumplir con sus obligaciones.
BCT