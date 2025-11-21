Quiebra técnica en Uruapan no es culpa de Manzo: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quiebra técnica en Uruapan no es culpa de Carlos Manzo Rodríguez, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, al precisar que la crisis financiera se arrastra de al menos dos administraciones anteriores.

Inclusive, puntualizó que tampoco sería un tema del ex presidente municipal, Ignacio Benjamín Campos Equihua, toda vez que subrayó que él también recibió una administración en cifras rojas.

"Si Uruapan trae un problema financiero no fue generado en esta administración, ni me atrevo a decir que en la pasada. El ex presidente municipal, Ignacio Campos, yo lo he dicho, él recibió también un municipio muy lastimado financieramente", destacó.