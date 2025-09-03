¿Quién es Marian Izaguirre, la influencer desaparecida en Uruapan, Michoacán?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Flor Marian Izaguirre Pineda, conocida en redes sociales como @marianizaguirrep, fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre en el municipio de Uruapan, Michoacán, luego de ser vista por última vez abordando un vehículo color rojo.
Con 23 años de edad, Marian es originaria de Uruapan y se ha consolidado como una creadora de contenido digital, acumulando una importante base de seguidores en redes sociales.
En TikTok, su cuenta supera los 3.9 millones de seguidores y más de 134 millones de "me gusta", mientras que en Instagram alcanza los 320 mil seguidores.
En sus perfiles comparte principalmente videos de estilo de vida, rutinas de ejercicio, viajes, momentos personales y recientemente incursiones musicales. En su biografía de Instagram se presenta como “mexicana, creadora de contenido y cantante”, y comparte un enlace a una plataforma musical.
De acuerdo con la ficha de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Marian fue vista por última vez la tarde del 1 de septiembre al subir a un vehículo Kia Río rojo. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas color beige. También portaba aretes largos en forma de corazón color plata.
Entre sus señas particulares se reporta un lunar y una cicatriz en el hombro derecho. Ante su desaparición, la Fiscalía activó una Alerta Alba, mecanismo destinado a la búsqueda urgente de mujeres en riesgo.
rmr