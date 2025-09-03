¿Quién es Marian Izaguirre, la influencer desaparecida en Uruapan, Michoacán?

Con 23 años de edad, Marian es originaria de Uruapan y se ha consolidado como una creadora de contenido digital, acumulando una importante base de seguidores en redes sociales.

En TikTok, su cuenta supera los 3.9 millones de seguidores y más de 134 millones de "me gusta", mientras que en Instagram alcanza los 320 mil seguidores.