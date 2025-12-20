Queremos promover el ambiente barrista: aficionados del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para fomentar la cultura barrista y los colores del equipo, esta tarde los aficionados del Atlético Morelia del Poniente organizaron una posada en la colonia Leandro Valle, amenizada con cumbias villeras y con el objetivo de recolectar juguetes para el Día de Reyes.

Uno de los representantes del Barrio del Poniente, Iván Santos, platicó con MiMorelia.com sobre las actividades que realizan año con año en favor de la comunidad, más allá del entorno de los estadios, como la colecta de juguetes, colchas, chamarras o alimentos para personas en situación vulnerable.

Explicó que desde la fundación del Barrio del Poniente en 2007, el grupo se ha organizado en diversas acciones solidarias a lo largo del año. En esta ocasión, con motivo del Día de Reyes, buscan reunir regalos para entregar en colonias de la periferia, como lo hicieron el año pasado en la colonia Lago de Morelia.

Santos señaló que el propósito de la posada de esta tarde en Leandro Valle es acercar a la gente a conocer el trabajo comunitario del Barrio, ya que muchas veces solo se les relaciona con lo que ocurre dentro de los estadios. Sin embargo, afirmó que el grupo también se "hermana" para apoyar a la sociedad.

“El año pasado fue una colecta orgánica; conforme la gente se enteró, comenzaron a donar. El Día de Reyes hubo más juguetes de los que esperábamos, y los entregamos en Lago de Morelia y otras zonas del Poniente”, recordó.