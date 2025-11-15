"Queremos paz, queremos libertad", familias protestaron este sábado, en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, familias uruapenses, salieron a marchar para exigir paz y libertad en la región, así como el esclarecimiento del homicidio de alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado primero de noviembre. El jueves anterior la alcaldesa Grecia Quiroz se deslindo de las protestas para este 15 de noviembre, pero a pesar de ello la convocatoria ciudadana logró reunir a cientos de pobladores.

El contingente se reunió en el estacionamiento de la Plaza 500 ubicada en el Libramiento y el Boulevard Industrial, hasta donde llegaron ciudadanos con ropas blancas y pancartas con leyendas como "Justicia para Carlos Manzo", "Revocación", y "Justicia, Justicia para todos los caídos".