Queréndaro prepara a sus escuelas para un regreso a clases sin dengue

Queréndaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, el Gobierno Municipal de Queréndaro implementó una jornada de fumigación preventiva en diversos planteles educativos, con el objetivo de ofrecer espacios más limpios y saludables para niñas, niños y jóvenes.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Servicios Municipales, a cargo de Laura Cruz; el director de Desarrollo Rural, Rodrigo Zenteno; y el regidor Edgar García, y benefició a escuelas de primaria, secundaria, bachillerato y educación especial. Entre los planteles atendidos se encuentran la Escuela Primaria Federal Educación y Patria en sus dos turnos, la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez en la comunidad de El Calvario, la Primaria Nicolás Bravo, el Centro de Atención Múltiple (CAM), Colegio Morelos, Escuela Secundaria Técnica No. 26, Centro de Bachillerato CEB 6/10, la Primaria de la comunidad de El Zócalo, el Telebachillerato 136 de San José de la Cumbre, la Primaria José María Morelos en San José de la Cumbre, la Primaria Hijos del Campesino en El Castillo, la Primaria Artículo 27 en Pueblo Viejo, la Primaria Guadalupe Victoria en La Estancia, así como diversos planteles de las comunidades de San Antonio Tiradores y La Estancia.