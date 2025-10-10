Queréndaro impulsa el Mes de la Concientización del Cáncer de Mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, el Sistema DIF Municipal de Queréndaro, presidido por Diana Cambrón, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, impulsa las Jornadas de Prevención y Bienestar Femenino, con el objetivo de fomentar la detección oportuna, la atención integral y el autocuidado entre las mujeres querendarenses.

Gracias a la gestión del DIF Municipal, durante este mes se realizaron estudios gratuitos de mastografía en beneficio de mujeres del municipio, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la salud y el bienestar de las familias. Asimismo, se organizarán viajes a la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, para que más mujeres tengan acceso a estudios especializados y atención médica preventiva.