Queréndaro impulsa el Mes de la Concientización del Cáncer de Mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, el Sistema DIF Municipal de Queréndaro, presidido por Diana Cambrón, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, impulsa las Jornadas de Prevención y Bienestar Femenino, con el objetivo de fomentar la detección oportuna, la atención integral y el autocuidado entre las mujeres querendarenses.
Gracias a la gestión del DIF Municipal, durante este mes se realizaron estudios gratuitos de mastografía en beneficio de mujeres del municipio, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la salud y el bienestar de las familias. Asimismo, se organizarán viajes a la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, para que más mujeres tengan acceso a estudios especializados y atención médica preventiva.
Como parte de las actividades conmemorativas, el 20 de octubre se llevará a cabo una Clase de Jumping, una actividad gratuita e incluyente que promueve el bienestar físico y emocional, iniciativa de la directora de la Instancia de la Mujer, Yuketzin Briseño.
Ese mismo día se ofrecerá la conferencia “Bienestar Femenino”, dirigida a mujeres y adolescentes, donde se abordarán temas relacionados con la prevención del cáncer de mama, así como estrategias para el cuidado de la salud mental, la prevención del estrés, la ansiedad y la depresión.
Las actividades serán totalmente gratuitas, y las interesadas podrán consultar los requisitos de participación en la página oficial del Gobierno Municipal de Queréndaro, o acudir directamente a las instalaciones de la Instancia Municipal de la Mujer para recibir más información y registrarse.
