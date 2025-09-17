Queréndaro hace historia con su primer desfile cívico-militar y un mensaje de paz

Queréndaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Queréndaro vivió una jornada memorable al realizar, por primera vez en su historia, el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, que llenó de orgullo y emoción las principales calles de la cabecera municipal.

Encabezado por la presidenta municipal Diana Caballero, el Cabildo y personal del Ejército Mexicano de la XXI Zona Militar, el desfile reunió a cientos de familias que aplaudieron el paso de estudiantes, organizaciones sociales, autoridades policiales y, de manera inédita, de soldados y grupos especiales del Ejército con vehículos de exhibición.