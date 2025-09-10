Queréndaro arranca el Mes Patrio con la publicación del Bando Solemne

Queréndaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Queréndaro dio inicio a las celebraciones del Mes Patrio con la tradicional publicación del Bando Solemne, acto encabezado por la presidenta municipal Diana Caballero Romero, en compañía de integrantes del Cabildo, directores municipales y autoridades de seguridad.

Con este evento se marca el arranque oficial de las actividades cívicas y culturales programadas para septiembre, mes en el que se conmemora la historia y las raíces que fortalecen la identidad nacional y local.

El calendario contempla: