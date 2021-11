Que sindicatos exijan sus derechos sin frenar la economía: CCEEM

Hay que hacer conscientes a todos los michoacanos que somos un solo equipo, no podemos bloquear entre nosotros mismos y frenar la economía, que nosotros los empresarios, más de 150 mil en el Consejo Coordinador Empresarial, estamos de acuerdo que expongan sus derechos, que exijan sus derechos, pero no que cuarteen nuestros derechos, que no bloqueen nuestros derechos, porque se caen empleos formales"

Raymundo López Olvera