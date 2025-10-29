Que nuestro guía sea el amor al pueblo y no el miedo a él: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el diputado Hugo Rangel hizo un enérgico llamado al Congreso del Estado a reflexionar sobre el verdadero sentido de las sesiones solemnes fuera del recinto legislativo, luego de los hechos ocurridos el pasado 22 de octubre en Apatzingán. El diputado petista calificó aquel operativo de seguridad como un acto de aislamiento que contradice la esencia popular de la representación legislativa y el espíritu de la Cuarta Transformación.

En su intervención en tribuna, el legislador recordó los tiempos en que los gobiernos federales, como el de Felipe Calderón, imponían cercos y bloqueos cada vez que pisaban Michoacán, afectando la vida cotidiana de la ciudadanía. “Pasaron los años y llegó un presidente que decidió caminar sin escoltas porque confiaba en su pueblo. López Obrador nos enseñó que gobernar con miedo es alejarse de la gente. Confiar en él, en cambio, es la más alta forma de valentía política”, señaló.

El diputado lamentó que la ceremonia conmemorativa se haya desarrollado bajo un dispositivo de seguridad que bloqueó el acceso incluso a representantes populares y a la propia ciudadanía de Apatzingán, protagonistas históricos de las gestas libertarias que dieron forma a la República. “Nos encapsulamos, violentamos la cotidianidad del pueblo y traicionamos el espíritu de cercanía que justifica estos actos. De nada sirve salir del Congreso si lo hacemos para vernos el ombligo y tomarnos fotos con funcionarios”.

Finalmente, Rangel Vargas hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a todos los actores institucionales a construir una relación armónica, respetuosa y sensible con la sociedad, fundada en la confianza y en el compromiso con la transformación social. Además de anunciar que propondrá la revisión de este tipo de ejercicios mientras no existan condiciones de seguridad y respeto a la ciudadanía. “No se trata de suspender la memoria, sino de devolverle sentido a lo que hacemos. Que nuestro ángel de la guarda sea el amor al pueblo, no el miedo a él”.

mrh