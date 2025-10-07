Que Michoacán sea para los Michoacanos: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Congreso del Estado aprobó este día la iniciativa presentada por el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, en conjunto con el diputado de Morena, Toño Mendoza, para modificar la Ley Orgánica Municipal en materia de otorgamiento de licencias a establecimientos dentro del primer cuadro de los municipios con declaratoria de Pueblo Mágico, con el objetivo de evitar que las franquicias desplacen a los comercios locales y garantizar que los beneficios del turismo se queden en manos de las y los habitantes de cada localidad.

Desde tribuna, el legislador petista señaló que: “Uno de los dogmas más arraigados del modelo neoliberal fue la idea de que si les iba bien a los de arriba, iba a salpicar a los de abajo. Bajo ese principio se diseñaron las estrategias turísticas de las últimas décadas. Se construyó el mito de que mientras más visitantes llegaran, habría mejores condiciones de vida. Hoy, los pueblos mágicos son testimonio de esa falacia: paraísos turísticos inmersos en infiernos de marginación”, subrayó.